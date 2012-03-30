Младшая из трех жен бен Ладена рассказала, где он скрывался

Власти Пакистана, где Усама бен Ладен был найден и убит американскими военными в прошлом году, активно допрашивают жен исламиста в надежде подобраться к представителям "Аль-Каиды".



Женщины рассказали, что преступник 9 лет не покидал страну, успев за это время наплодить четырех детей.

В одном из отчетов пакистанских полицейских приводятся слова младшей жены бен Ладена, раскрывшей, где именно террорист номер один скрывался после трагедии 11 сентября 2001 года. Пока международные спецслужбы искали "нору", в которой мог прятаться террорист, бен Ладен находился в Пакистане.

30-летняя женщина по имени Амаль Ахмад Абдулфаттах призналась, что вышла замуж за преступника, потому что "всегда хотела обручиться с моджахедом". В 2000 году женщина приехала в крупнейший город Пакистана Карачи, а спустя несколько месяцев отправилась в Афганистан к бен Ладену вместе с двумя другими женами. По словам женщины, их дружную семью разрушил теракт 11 сентября. Вместе с новорожденной дочерью Сафией она была вынуждена вновь вернуться в Пакистан.

В 2002 году муж Абдулфаттах приехал к своей младшей жене в пакистанский город Пешавар. В то время американские власти его активно разыскивали, так как "Аль-Каида" как раз устроила два крупных теракта в ночных клубах Индонезии и в кенийском отеле, который принадлежал израильтянам. Западные спецслужбы в поисках преступника прочесывали афгано-пакистанскую границу, в то время как бен Ладен вместе с семьей прятался глубоко в горах на северо-западе страны.

Девять последующих лет террорист номер один с тремя женами скитались по Пакистану, сменив пять жилищ. Часто их укрывали у себя простые пакистанцы, порой семье убийцы приходилось жить в арендованных домах. За это время Абдулфаттах родила мужу четырех детей – двух мальчиков и двух девочек. Роды проходили в больницах под присмотром профессиональных врачей. Женщину принимали туда по поддельным документам, сразу после родов соратники мужа отвозили ее обратно в укрытие.

Ранее сообщалось, что бен Ладена из ревности сдала американским спецслужбам старшая жена террориста. Три вдовы террориста номер один, а также две его дочери предстанут перед пакистанским судом в понедельник, сообщают «Вести». Как ни странно, их обвиняют всего лишь в нарушении миграционных законом. Женщинам грозит до пяти лет тюрьмы.



