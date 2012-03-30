"Реал Мадрид" построит собственный курорт за $1 миллиард

Один из самых известных испанских футбольных клубов "Реал Мадрид" решил построить собственный курорт и тем самым поучаствовать в фантастических проектах ОАЭ. Стоимость строительства - около 1 млрд. долларов.



В строительстве островного архипелага общей площадью 430 тыс. кв. м примет участие и руководство эмирата Рас-эль-Хайма. Помимо тематического парка "Реал Мадрид", на территории роскошного курорта разместятся 60 бунгало, 48 вилл, огромный яхт-клуб и два пятизвездочных отеля на 450 номеров каждый.

Спортивная инфраструктура будет включать в себя стадион на 10 тыс. мест с живописным видом на море, а также музей "Королевского клуба". Официальное открытие шикарного курортного острова запланировано на 2015 год, сообщает РБК. Руководство клуба надеется, что сюда сразу же ринутся миллионы поклонников "Реала".



