Игумен Ефрем выпущен из тюрьмы и направляется на Афон

Игумен афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем был выпущен сегодня из афинской тюрьмы Коридаллос и направляется на Афон. Об этом сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea.gr.



Вчера апелляционный суд в Афинах постановил освободить Ефрема после трехмесячного предварительного заключения по подозрению в махинациях с недвижимостью. Ефрему запрещено покидать пределы Греции и Афона и он должен регулярно отмечаться в полицейском участке, также за него был выплачен залог в 300 тысяч евро.

Суд принял это решение, так как согласен с мнением защиты и прокурора, которые считают, что Ефрем не опасен для общества, и меры пресечения не обязательно должны включать содержание под стражей. До этого, несмотря на то, что сторона обвинения выступала за освобождение священнослужителя, судебный следователь отвергла неоднократные ходатайства о выходе Ефрема под залог.



Игумен Ефрем находился в предварительном заключении в афинской тюрьме с конца декабря 2011 года по обвинению, которое касается бартерных сделок по недвижимости между монастырем и греческим государством. По предположению следствия, эти сделки нанесли государству многомиллионный ущерб. Так называемый ватопедский скандал играл важную роль в смене власти на досрочных парламентских выборах в Греции в 2009 году. В поддержку игумена, который в прошлом году привозил в Россию чтимую православную святыню пояс Богородицы, высказывались МИД РФ и Русская православная церковь.



