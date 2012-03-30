Америка не готова к сокращению тактического ядерного арсенала

Соединенные Штаты Америки считают, что время для конкретных переговоров по сокращению тактического ядерного оружия еще не пришло. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Роуз Гетемюллер.

"Мы пока не готовы сесть за стол переговоров", - заявила Гетемюллер, передает Интерфакс. "Но мы готовы к серьезному обсуждению того, как это должно выглядеть", - отметила политик.