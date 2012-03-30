Во Франции задержаны 19 человек, близких к исламистским кругам

Девятнадцать человек были арестованы в пятницу утром в рамках операции, проведенной в ряде городов Франции, особенно, в Тулузе и Нанте. Действия полиции стали следствием работы комиссии по борьбе с терроризмом в Париже. В рамках операции были изъято оружие.

Подозреваемые, как считается, близки к движению группы про-джихадистов Форзан Ализза, части "Кавальерс де ла Фьерте", отколовшейся от группы фундаменталистов.

Как сообщает «Фигаро», среди арестованных лиц бывший лидер Форзан Ализза Мохаммед Ашамлан, арестованный в Луар-Атлантик. Самопровозглашенный национальный эмир и лидер "Кавальерс де ла Фьерте", которого также именуют Абу Хамза, особо отличившийся публичным сожжением 6 августа 2011 в Олнаи-су-Буа, уголовного кодекса в знак протеста против применения закона, запрещающего ношение паранджи. "В своих выступлениях Мухаммед Ашамлан именовал сотрудников полиции, задерживающих женщин в парандже "собаками", уточняется в полицейских записях от февраля 2011 года. Он предупреждал, что "насилие в отношении мусульман происходит каждый день и превратится в кровавую бойню, если это продолжится тем же путем (...). Если Аллах хочет, мы будем истинными моджахедами".

При задержании у Мохаммеда Ашамлана, полицейские обнаружили автоматы Калашникова, гранаты и автоматический пистолет Глок.

"То, что произошло сегодня утром, будет продолжаться, будут и другие операции, которые продолжат высылать из страны людей, которым нечего здесь делать", - пояснил суть происходящего Николя Саркози, в пятницу утром радиостанции Европа1. Президент уточнил, что эти операции не имеют особой связи с убийствами в Тулузе и Монтобане, но связаны "с формой радикального ислама" и проведены "в полном соответствии с нормами юстиции".