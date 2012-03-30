ЛАГ призвала Сирию к немедленному исполнению плана Кофи Аннана
30 марта 2012, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Лига арабских государств (ЛАГ) призвала Сирию к немедленному исполнению плана урегулирования конфликта, который предложил спецпосланник ООН Кофи Аннан. Ранее президент Сирии Башар Асад согласился с выполнением плана.
План Аннана включает в себя прекращение военных действий с целью обеспечения гуманитарной помощи, вывод войск из захваченных городов. Также документ предусматривает освобождение политических заключенных. Башар аль-Асад сообщил о готовности к выполнению пунктов плана, передает РБК. При этом сирийский лидер призвал иностранные государства отказаться от поддержки повстанцев.