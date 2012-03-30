Асад выполнит план Аннана на определенных условиях

Президент Сирии Башар Асад в письме, направленном участникам саммита БРИКС в Нью-Дели, призвал иностранные государства прекратить финансирование повстанцев.

Ранее сирийский лидер и официальный Дамаск заявляли, что борьбу на территории Сирии ведут вооруженные отряды, в состав которых входят также и иностранные наемники, которые получают финансовую помощь из зарубежья.

План спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана предполагает прекращение насилия всеми сторонами конфликта, оказание гуманитарной помощи пострадавшим, начало политического диалога, исключение вмешательства в ситуацию извне и создание эффективного механизма мониторинга за выполнением этих требований. Поддержку инициативам Аннана выразили Россия и Китай.

Заявление Башара Асада может быть неоднозначно встречено мировым сообществом. Напомним, госсекретарь США Хиллари Клинтон уже сделала официальное заявление в связи с сообщениями Асада принять план Аннана.

Клинтон, выступая в Вашингтоне 28 марта, призвала сирийского президента выполнить все пункты плана спецпосланника.

В Сирии второй год продолжается противостояние властей и оппозиции, которое грозит перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Сирийская оппозиция требует отставки президента Башара Асада, обвиняя правительственные силы в массовых зверствах по отношению к мирному населению.По последним оценкам ООН, за время конфликта в Сирии погибли уже более 9 тысяч гражданских лиц.

Напомним, президент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии - Меджлис аш-Шараб (Народное собрание). Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламентапомогут найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

26 февраля в день проведения референдума по Конституции Сирии Хилари Клинтон призвала сирийцев подготовить почву для ливийского сценария. По словам госсекретаря США, военную операцию, наподобие ливийской, в Сирии провести нельзя. Она объяснила это тем, что силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Поэтому, вместо референдума, Клинтон призвала сирийцев идти на помощь повстанцам в Хомсе. Через два дня после ее заявления город Хомс под напором правительственных войск пал.Еще через неделю правительственным войскам удалось очистить от повстанцев второй и последний значительный населенный пункт.

9 марта руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.

10 марта МИД РФ согласовал с ЛАГ план по урегулированию ситуации в Сирии. Вооруженного вторжения он не предусматривает.