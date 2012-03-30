Северная Корея провела пуск двух ракет малой дальности
30 марта 2012, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
Северная Корея провела испытательный пуск ракет малой дальности со своего западного побережья. По данным источников Южной Кореи, КНДР запустила две ракеты малого радиуса действия класса "поверхность-корабль".
Пуск был проведен в пятницу, 30 марта. Запуски, считают эксперты, можно считать испытательными после того, как ракеты были усовершенствованы, передает Интерфакс. Ракеты "не имеют прямой связи с запуском Пхеньяном ракет большой дальности".