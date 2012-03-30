Северная Корея провела пуск двух ракет малой дальности

Северная Корея провела испытательный пуск ракет малой дальности со своего западного побережья. По данным источников Южной Кореи, КНДР запустила две ракеты малого радиуса действия класса "поверхность-корабль".

Пуск был проведен в пятницу, 30 марта. Запуски, считают эксперты, можно считать испытательными после того, как ракеты были усовершенствованы, передает Интерфакс. Ракеты "не имеют прямой связи с запуском Пхеньяном ракет большой дальности".