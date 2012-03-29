В Багдаде начал работу саммит Лиги арабских государств

В Ираке впервые за 20 лет начал работу саммит Лиги арабских государств. В Багдаде отсутствуют 12 из 22 глав государств, входящих в организацию. Саммит проигнорировали суннитские лидеры всех стран Персидского залива за исключением Кувейта, Иордании и Марокко.

Большая часть повестки дня, как ожидается, будет посвящена ситуации в Сирии. При этом эксперты не надеются на дипломатический прорыв в этой области, сообщает BBC. Напомним, в момент открытия саммита в центре Багдада прогремела серия взрывов. Сведений о пострадавших и разрушениях не последовало.