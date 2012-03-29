Шансы Саркози снова стать президентом Франции увеличиваются

По данным различных опросов, нынешний президент Франции Николя Саркози получит в первом туре президентских выборов больше голосов, чем все остальные кандидаты на пост главы французского государства.

Как пишет издание The Economist, последний опрос показал, что Николя Саркози может получить до 30% голосов. Однако, по результатам того же опроса - CSA, главный соперник нынешнего президента социалист Франсуа Олланд опережает его с соотношением голосов 53% и 47%.

Но не смотря на это, шансы Николя Саркози снова занять президентское кресло увеличиваются. А после инцидента со стрельбой в Тулузе его рейтинги вновь выросли.

Кроме того, The Economist ссылается на "эффект первого тура". Из восьми последних президентских выборов, начиная с 1965 года, пять победителей также выигрывали в первом туре голосования: Шарль де Голль в 1965 году, Жорж Помпиду в 1969 году, Франсуа Миттеран в 1988 году, Жак Ширак в 2002 году и сам Николя Саркози в 2007 году.

Совсем скоро мы узнаем - сбудутся ли прогнозы The Economist, ведь первый тур президентских выборов во Франции состоится 22 апреля, а второй – 6 мая 2012 года.