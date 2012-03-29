Чиновники запретили 50 слов в школах США: динозавр, бедность, политика...

В США департамент образования штата Нью-Йорк утвердил список из 50 слов, которые отныне запрещено употреблять в тестах и контрольных работах для школьников. Среди них оказались: "день рождения", "динозавр", "бедность" и "танцы".

"Власти Нью-Йорка покорили новый рубеж политкорректности", — восхищаются журналисты, сообщает газета La Repubblica.

Запрет на употребление в школьных тестах некоторых слов был введен нью-йоркскими чиновниками, потому что, по их мнению, "определенные фразы, слова и выражения могут вызвать у детей неприятные воспоминания, эмоции или же вовсе обидят учащихся".

Одним из самых странных запретов, введенным департаментом образования, стало внесение в черный список слова "динозавр". Малышам запретили говорить вслух об их любимых персонажах, о которых сняты десятки мультфильмов и которых, к слову, в обязательном порядке проходят на уроках биологии. Власти считают, что слово "динозавр" отсылает нас к теории эволюции. Или, по крайней мере, к мыслям о ней. А это может оскорбить верующих малышей, верящих в божественное происхождение жизни на Земле.

По схожим причинам под запрет попало словосочетание "день рождения". Оказывается, среди учащихся штата хватает представителей свидетелей Иеговы, которые этот праздник не отмечают.

Не совсем понятно, почему осознание того факта, что другие ребята с удовольствием соблюдают эту традицию, должно расстроить маленьких последователей этого религиозного течения, пишут американские журналисты. Но такими вопросами власти, похоже, не задаются.

Идем дальше: оскорбительными, среди прочих, признаны слова "бедность" и "рабство". Первое может "нанести эмоциональную травму" детям, чьи родители потеряли работу (а таких сейчас 8,3% населения США), а "рабство" оскорбляет чувства юных афроамериканцев.

Почему в списке оказались "развод", "болезнь", "смерть", "насилие", "терроризм", "война", "охота", "бездомные", следуя чиновничьей логике, разъяснений не требует.

Слово "дискотека" признано "слишком развратным и провокационным", а "Хэллоуин" может оскорбить чувства христиан. Эти-то запреты спорно обоснованы. Но угадать, почему в гнезде "правильной" демократии птенцам запрещено употреблять слово "политика" и и "религия" - задачка не для средней школы.

По словам нью-йоркских учителей, запреты на употребление тех или иных слов в контрольных работах и тестах являются не просто глупыми и абсурдными, но и очень вредными: как дети смогут успешно развиваться, если запретить им писать и решать задания, в которых употреблены слова, обозначающие то, что дети встречают на каждом шагу?