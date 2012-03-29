Президент Маврикия уходит в отставку, о причине расскажет завтра

Президент Маврикия Анируд Джагнот объявил о готовности уйти в отставку: "Суббота станет моим последним днем", - сказал он в интервью радиостанции "Радио Плюс". Он был президентом страны с 2003 года.



Президент намерен занять один из постов в правящей Лейбористской партии страны после ухода с нынешнего поста.

"Я делал работу так, как надо. Никто не может меня в чем-то обвинить. Я ухожу, и для этого есть причины. Завтра я более подробно расскажу об этом в заявлении", - сказал он, сообщает «Интерфакс».

Сэр Анируд Джагнот - один из основателей независимого Маврикия. В 1965—1966 — министр развития, в 1966—1967 — министр труда. С декабря 1976 — лидер оппозиции. В 1980 основал партию Маврикийское боевое движение, в 1983 — Военное социалистическое движение. В 1982 избран премьер-министром вместо Сивусагура Рангулама. Его правление было отмечено экономическим ростом и нарастанием межэтнической напряжённости. В 1995 проиграл выборы, но в 2000 вернулся на пост премьер-министра. В 2003 перешёл на церемониальный пост президента, подав в отставку также и с поста лидера партии.



