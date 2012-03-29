Белоруссию хотят лишить права проведения ЧМ по хоккею в 2014 году

В четверг в Брюсселе Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой настаивает на том, чтобы лишить Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году и передать права проведения ЧМ-2014 по хоккею другой стране.

В своей резолюции депутаты Европарламента призвали "национальные федерации хоккея государств ЕС и остальных демократических стран оказать давление на Международную федерацию хоккея на льду для пересмотра решения о чемпионате 2014 года и передаче права его проведения другой стране".

Однако для проведения хоккейного чемпионата в Белоруссии европарламентарии выставили условие - они потребовали "немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных", передает ИТАР-ТАСС.