Алжир отказался принять у себя останки Мохаммеда Мера

Причиной тому послужили причины безопасности. "Семья мне поручила проведение похорон в течение 24 часов во Франции по согласованию с властями, потому что Алжир отказался принять тело Мохаммеда Мера, исходя из соображений безопасности",- рассказал агентству Франс Пресс Абдалла Зекри, представляющий руководство Большой мечети в Париже.



"Я думаю, это будет в Тулузе, в мусульманской части кладбища Корнебарьё ", - уточнил он.



Предполагаемая отправка останков на регулярном рейсе "Тулуза-Алжир" алжирской авиакампании была анонсирована семьей в 13:15 парижского времени.

Мера должен был быть похоронен в селе Беззаз на юге Алжира, там, где родился его отец.





