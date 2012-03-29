Защитника не пустили на свидание к Тимошенко

Сергея Власенко, одного из защитников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, который регулярно навещает заключенную в харьковской колонии, сегодня не пустили на свидание к подзащитной.



Об этом сообщил адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк.

"Его (Сергей Власенко) сегодня не пустили. Это нонсенс, это грубейшее нарушение независимо от ее (Тимошенко) статуса. По данному делу ("дело ЕЭСУ") она находится в статусе обвиняемого, а на обвиняемого УПК распространяется, и норму закона о праве свидания с адвокатом в неограниченном количестве и не ограниченном по времени никто не отменял", - заявил адвокат, сообщают РИА Новости.

При этом причины отказа не называют.



