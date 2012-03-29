В Ираке прогремел взрыв в районе проведения саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде. В связи с проведением саммита в иракской столице на весь день был объявлен комендантский час.

Подробности инцидента пока не известны. О прогремевшем взрыве сообщило агентство Reuters. В саммите ЛАГ принимают участие лидеры Ирака, Судана, Туниса, Палестины, Коморских островов, Ливии, Ливана и Кувейта. От участия в мероприятии отказались более 10 глав государств.