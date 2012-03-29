Саркози: Людям, которые не уважают ценностей Франции, нечего в ней делать

Правительство Франции запретило въезд в страну четверым мусульманским влиятельнейшим проповедникам, известным всему миру своими ультрарадикальными взглядами. Люди, не уважающие ценности республики стали для неё персонами нон-грата.



Во въезде отказано Акриму Сабри (муфтий Иерусалима, который издал фетву - религиозное предписание - против любых соглашений, предусматривающих сохранение существования государства Израиль), Айеду бин Абдалле аль-Карни (духовный лидер ваххабитов Саудовской Аравии), Сафвату Хиджази (египетский проповедник, который прославился тем, что издал фатву, призывающую всех правоверных мусульман убивать первого попавшегося им на глаза еврея без всяких сомнений) и Абдаллаху ибн Али Басфару (знаменитый чтец и толкователь Корана из КСА, генсек Международной организации подготовки хафизов Корана Всемирной Исламской Лиги, уважаемый визитёр в Татарстане).

Всех их пригласил в страну Союз исламских организаций Франции (UOIF), который проводит съезд в Ле-Бурже с 6 по 9 апреля. На съезде также предполагалось присутствие Юсуфа аль-Кардави, одного из влиятельнейших мусульманских проповедников суннитской ветви ислама, регулярно выступающего на телеканале Аль-Джазира и на сайте ИсламОнлайн.

Ряд французских общественных деятелей выступили против его приезда во Францию, мотивируя это тем, что аль-Кардави делает антисемитские заявления и оправдывает терроризм как "оружие слабого против сильного". У Юсуфа аль-Кардави - дипломатический паспорт Катара.

"Эта проблема решена. Вопреки тому, что мне приходится слышать, а именно, что правительство выдало ему визу. С дипломатическим паспортом виза не нужна. Но я сообщил самому эмиру Катара, что прибытие этого господина (Юсуфа аль-Кардави) на территорию Французской Республики нежелательно. И он не приедет", - заявил в четверг Николя Саркози.

Президент Франции сделал акцент на том, что что "хотел бы, чтобы наши слушатели ясно поняли": республика за себя постоит.

"Когда объясняешь, все это кажется простым. Но это исключительно сложно. Потому что принцип республики - это свобода. Это не запрет. Но республика должна постоять за себя. Людям, которые не уважают ценностей нашей республики, нечего делать у нас", - заявил французский президент.

Решение о запрете принято по поручению президента Николя Саркози, который 27 марта запретил впускать во Францию "проповедников, постоянно нападающих на французскую систему ценностей".

Министры отмечают, что "позиции и заявления, сделанные этими людьми, призывают к ненависти и насилию, покушаются на принципы республики и в нынешнем контексте представляют серьезную опасность для общественного порядка".

Они сожалеют, что UOIF пригласил выходца из Швейцарии Тарика Рамадана, "позиции и заявления которого противоречат республиканскому духу". В коммюнике отмечается, что принцип свободы слова и вероисповедания не должен противоречить закону и республиканским ценностям: правам человека, равенству между мужчинами и женщинами, светскости, уважению религиозных ценностей и мнения других людей и отказу от выделения национальных и религиозных сообществ.

"АН" писали, что президент Франции объявил о планах ввести новые меры по борьбе с экстремизмом 22 марта после того, как полицейский спецназ застрелил во время штурма 23-летнего жителя Тулузы Мохаммеда Мера. Во время переговоров с полицией преступник признался в убийствах военных и детей в Тулузе и Монтобане и сообщил, что ездил в Афганистан и Пакистан заниматься террористической подготовкой. Саркози заявил о намерении ввести уголовное наказание за регулярное посещение экстремистских Интернет-сайтов и за поездки за рубеж с целью обучаться религиозному экстремизму и терроризму. Парламент сможет принять эти меры только после президентских выборов, два тура которых назначены на 22 апреля и 6 мая.