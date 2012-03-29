Европарламент предложил перенести ЧМ по хоккею 2014 года из Белоруссии

Европейский парламент принял резолюцию с предложением перенести чемпионат мира по хоккею 2014 года из Белоруссии в другую страну. Решение было принято в связи с "нарушением прав человека и основных свобод".

Европарламент призвал "национальные федерации хоккея на льду стран-членов Евросоюза и других демократических стран оказать давление на Международную федерацию хоккея на льду, в том числе на предстоящем в мае конгрессе в Хельсинки, чтобы она пересмотрела свое прежнее решение и изучила возможность доверить проведение чемпионата мира по хоккею, который должен состояться в Белоруссии в 2014 году, другой стране, пока не будут освобождены все политические заключенные". Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске в 2014 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенос в другую страну ударит по имиджу федерации хоккея и мировому спорту, передает Интерфакс. Тогда белорусский лидер заявил: "Я слышал эти разговоры, но не более того". "Это чисто политизированный процесс, он ничего не имеет общего со спортом. И если такое произойдет, то это будет удар по имиджу федерации хоккея как минимум, а может, по всему мировому спорту", - подчеркнул Лукашенко.