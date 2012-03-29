Герлен признан виновным по обвинению в расистских высказываниях

Парижский суд признал виновным Жан-Поля Герлена, потомка основателя одноименной известной французской компании, и осудил за расистские высказывания, сделанные в октябре 2010 на тему "негров". Тогда, отвечая на вопрос о создании духов «Samsara» телевизионному каналу Франс 2 Жан-Поля Герлен ответил: "В этот раз я работал, как негр. Я не знаю, всегда ли негры работали так тяжело..."



Протесты и призыв к бойкоту продукции Guerlain последовали незамедлительно, несмотря на извинения парфюмера.

А «Движение против расизма и за дружбу между народами» (MRAP), «SOS Расизм», а также ассоциация «Черный и гордый» подали иск за расовое оскорбление.



На слушании дела в суде 2 февраля, Жан-Поль Герлен признался, что сказал "глупость". "Мне хотелось рассмешить журналиста, и я сожалею об этом", - пояснил 75- летний парфюмер.



"Я приношу свои извинения черной общине за эту глупость",- неоднократно повторил Герлен. "Я кто угодно, но не расист",- добавил он, рассказав о своих первых встречах с афроамериканцами, которые первыми показали ему «жевательную резинку и Кока-колу".



"У меня нет оснований сомневаться в искренности этих сожалений", - резюмировал свое мнение прокурор Александр Обер. Но нельзя отрицать, что эти замечания "оскорбительные и расистские", являются "нарушением общественного порядка". В результате прокурор потребовал для обвиняемого штрафа "по меньшей мере 7500 евро".

В результате Жан Поль Герлен бы приговорен к 6000 евро штрафа.



