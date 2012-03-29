Гражданское законотворчество ЕС с 1 апреля: авторизуйся, запости и собирай лайки

Любой гражданин Евросоюза с 1 апреля теперь может предложить свой проект закона в сферах, находящихся в компетенции ЕС, если его инициативу поддержит минимум миллион граждан в семи из 27 стран союза.



В Брюсселе объявлено, что с 1 апреля вступает в силу так называемая "Европейская гражданская инициатива".

"Отныне, и это существенно, не только комиссары, президенты, министры или члены Европарламента смогут решать, что будет в повестке дня законодателей – Отныне отдельные граждане смогут вносить свои проекты в нашу повестку", – сказал датский министр по делам Евросоюза Николай Ваммен телеканалу Euronews.

Выдвигать законопроекты смогут создаваемые для этого независимые "гражданские комитеты" с помощью специального интернет-сайта. Вся инициатива предусмотрена Лиссабонским договором 2007 года об институциональных реформах с целью позволить жителям Евросоюза участвовать в разработке его законов и политики.

"Это может быть потенциально очень полезный инструмент для европейских граждан, но чиновники придумали для него слишком сложные правила – Сторонники будущего закона должны будут на улицах просить поддержки у людей, собирая их личные данные, такие, как место рождения, полное имя, адрес, номер паспорта. Люди обычно неохотно сообщают такую информацию. Думаю, что имени и подписи было бы достаточно", – сказал активист движения в защиту окружающей среды Джек Хантер.

Граждане ЕС уже доказали, что могут добиваться изменения политики путем собора подписей. Миллионы из них одобрили петицию против соглашения по борьбе с пиратством в интернете (ACTA) и задержали его претворение в жизнь.