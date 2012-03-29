Тибетский активист, совершивший самосожжение, скончался

В госпитале столицы Индии Нью-Дели скончался тибетский активист, совершивший акт самосожжения. 27-летний парень облил себя бензином 26 марта во время демонстрации против переговоров Индии с лидером КНР Ху Цзиньтао.

По данным правозащитников, за минувший год протестуя против политики Пекина в Тибете, самосожжение совершили тридцать человек, передает телеканал Euronews. Большинство из них погибли.

Напомним, Тибет - район Центральной Азии, который в различные периоды был независимым государством либо находился в зависимости от Монгольской империи или империи Цин.

В 1950 году Тибет перешёл под контроль Китая после победы под Чамдо. В августе 1960 года Международная Комиссия Юристов заявила в своём докладе, что "акты геноцида были совершены в Тибете в попытке уничтожить тибетцев как религиозную группу".

В настоящее время действия китайских властей расцениваются Далай-ламой как культурный геноцид. Китайское правительство в ответ говорит о том, что после 1959 года в Тибете было ликвидировано рабство, возросла грамотность и стабильно повышается уровень жизни населения.

Традиционно территория Тибета делилась на провинции У-Цанг, Кам и Амдо, при этом территория нынешнего Тибетского автономного района включает лишь У-Цанг и западную часть Кама, а остальная территория Кама и регион Амдо разбиты между китайскими провинциями Юньнань, Сычуань, Цинхай и Ганьсу.