"Красный Кен", кандидат от "вигов", сулит превратить Лондон в "светоч ислама"

Кандидат на пост мэра Лондона от лейбористов Кен Ливингстон в четверг призвал мусульман города голосовать за него во время выборов. Он в центральной лондонской мечети пообещал, что превратит столицу Британии в "светоч ислама".

Кандидат в мэры заявил, что использует свою каденцию, чтобы научить лондонцев исламу.

"Я сделаю так, чтобы уже через 4 года все немусульмане Лондона знали и понимали слова пророка Мухаммеда", - заявил Ливингстон, сообщает JSSnews.

Центральная мечеть Лондона, называемая также мечеть Финсбери-парк, считается "колыбелью радикального ислама в Великобритании". Некоторое время назад ее имамом был Абу Хамза аль-Масри, уроженец Египта, в настоящее время отбывающий срок в британской тюрьме за подстрекательство к террористическим акциям.

Сейчас мечетью управляет "Ассоциация мусульман Великобритании", исламистская организация, связанная с движением "Братья-мусульмане" и палестинским ХАМАСом.

Известно, что Кен Ливингстон активно сотрудничает также с организацией "Исламский форум Европы", стремящейся превратить европейские страны в "государства победившего шариата". "Исламский форум" контролирует район Лондона Тауэр Хэмлетс, получивший прозвище "Исламской республики". Его улицы полны плакатов, сообщающих прохожим, что они вступили в район, где действуют законы шариата.

В 2010 году Ливингстон выступил против своего товарища по партии, претендовавшего на пост мэра Тауэр Хэмлетс. Свой странный поступок он объяснил тем, что намерен поддержать другого кандидата, своего "друга", представителя общины мусульман-уроженцев Бангладеш, Латфура Рахмана. В свою очередь, Рахман тесно связан с лондонскими джихадистами.

Напомним, что Ливингстон, которому сейчас 65 лет, в 1980-е годы был главой лондонской администрации, расформированной Тэтчер, не в последнюю очередь из-за жесткой критики со стороны градоначальника. По его распоряжению на здании городской администрации на берегу Темзы прямо напротив парламента ежедневно вывешивались цифры безработицы в стране. За свои левые убеждения, иногда граничившие с поддержкой радикализма, Ливингстон получил прозвище "Красный Кен".

В 2000 году даже будучи изгнанным из Лейбористской партии за конфликт с ее руководством Ливингстон триумфально победил на выборах на вновь созданный пост мэра Лондона. В 2004 году он был возвращен в лоно партии "вигов" и одержал победу на новых мэрских выборах.

Он отстаивал мультикультурность города и способствовал проведению фестивалей различных национальных и религиозных общин. "Красный Кен" принимал активное участие в кампании "Руки прочь от Венесуэлы!" и лично приглашал в Лондон Уго Чавеса.

Ливингстон прославился тем, что перевел под свой контроль весь лондонский транспорт, удерживал доступные тарифы на проезд, в том числе за счет договоренностей о поставках дешевого топлива из Венесуэлы, ввел плату за въезд в центр города для борьбы с пробками и улучшения экологии, изгнал назойливых голубей с Трафальгарской площади и учредил традицию отмечать национальные праздники на площади, внес энергичный вклад в победу Лондона за право принять Олимпиаду-2012, сплотил горожан после терактов 7 июля 2005 года.

Однако в 2008 году Ливингстон проиграл выборы эксцентричному кандидату от Консервативной партии Борису Джонсону, который занял пост мэра и свернул ряд программ своего предшественника, взяв курс на более экономную политику в условиях мирового кризиса.

Джонсон также баллотируется на второй срок на мэрских выборах 2012 года. Опросы общественного мнения показывают, что пока Джонсон пользуется поддержкой большинства лондонцев и имеет все шансы вновь победить на выборах.

Третья сила британской политики - партия либерал-демократов - также традиционно выставляет на выборы сильных кандидатов. Ливингстону и Джонсону будет противостоять политик эстонского происхождения Лембит Опик, который был депутатом британского парламента, но в этом году потерял свое кресло на всеобщих выборах.

Выборы мэра Лондона пройдут 3 мая 2012 года.