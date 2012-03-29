Отец Мохаммеда Мера начинает процесс против французского спецназа

Алжирский адвокат, г-жа Мохтари Захиа, сообщила Агентству "Франс-пресс", что в их адвокатский офис обратился Мохаммед Беналал Мера. Г-н Мера выступает против французского спецназа, обвиняя его в убийстве Мохаммеда Мера.

"Г-н Мера пришел к нам в офис в Алжире для того, чтобы официально поручить процесс против французской службы безопасности (Raid) за несоблюдение порядка во время попытки ареста Мохаммеда Мера и в его убийстве ", - сообщила г-жа Мохтари.

"Г-н Мера считает, что его сын был убит. Мы начнем процедуру сразу после похорон".

Г-жа Мохтари также заявила, что соглашение, подписанное между Францией и Алжиром разрешает адвокатам обеих стран обращаться в суды этих стран.

Выбранный отцом Мера адвокат известна своими победами в Алжире в 2005 году в суде Германии, где обвиненный в принадлежности к Аль-Каиде Ибрагим Бадави, был в результате оправдан и вернулся в Алжир. В дальнейшем, в 2008 году, она добилась отмены его заочного приговора к смертной казни.

Предполагается, что в рамках процесса может всплыть еще немало любопытных деталей. Как уже упоминалось ранее, сам отец Мохаммеда Мера в свое время был приговорен и отбыл наказание за трафик наркотиков во Франции, после чего вернулся в Алжир. Кроме того во французских медиа также циркулировала версия о том, что сам Мохаммед Мера мог быть осведомителем французских спецслужб.



Так или иначе, но начинающийся процесс, как можно предположить, способен пролить свет на многие неожиданные вещи. Чуть ранее Мохаммед Беналал Мера уже ответил, посоветовавшему ему «заткнуться» главе МИДа Алену Жюпе, что тот не имеет права «затыкать ему рот», являясь французским функционером, в то время как он со своей стороны является гражданином Алжира.





