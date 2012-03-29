Канадские доллары пахнут конфетами иногда

В Канаде около 2 млн одно- и двухдолларовые монет на сумму примерно в 3 млн канадских долларов, адекватных $1,0013 млн США, высыпались на шоссе из грузовика, потерпевшего аварию накануне в провинции Онтарио.

Авария произошла в 300 километрах к северу от города Садбери.

Специально оборудованный для перевозки денег грузовик врезался в ограждение на обочине шоссе, и весь груз монет высыпался на дорогу, со ссылкой на представителя полиции этой провинции констебль Марк Депати сообщает ИТАР-ТАСС. Двигавшиеся по встречной полосе два трейлера не успели затормозить и также стали участниками ДТП. Один из них вез груз конфет, и они тоже рассыпались по дороге.

Водитель грузовика и экспедитор "монетовоза"получили при аварии тяжелые травмы. Им оказана срочная медицинская помощь.

Участок шоссе, где произошло это примечательное ДТП, был немедленно перекрыт. Сотрудники полиции приступили к сбору монет и конфет.