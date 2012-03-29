Президент Мали подал голос. Он жив, свободен и хочет демократии

В Мали в четверг свергнутый военной хунтой президент Амаду Тумани Туре впервые дал о себе знать: он заявил, что жив, здоров, свободен, никуда из Бамако не уезжал. И подчеркнул, что хочет мира и демократии.

"АН" писали, что 21 марта военные, бежавшие при столкновении с повстанцами-туарегами, устроили госпереворот. Хунта называет себя Национальным комитетом по восстановлению демократии и государства. Её возглавил капитан Амаду Санного, который обучался в США по программе помощи военным кадрам в центре подготовки Корпуса морской пехоты. Однако в своём гарнизоне на родине он всего лишь преподавал английский язык.

Причина переворота, по их словам, заключается в неспособности президента страны урегулировать кризис на севере страны, где произошло восстание туарегов и где действуют радикальные мусульманские группировки.

На днях Франция приостановила контакты с Мали, потребовав менять власть по графику: страна должна была через месяц, 29 апреля, выбирать президента.

А в столице тысячи людей с лозунгами "Да здравствует хунта!" вышли в четверг на демонстрацию. Эти люди поддерживают военных путчистов и называют "террористами" тех, кто угрожает стране экономическими санкциями - читай, -французов.

"Наши дети умирают на севере, а нам – женам солдат, нам Амаду Тумани Туре больше не нужен, ни сегодня, ни завтра. Он должен оставить нам открытым путь", - говорят демонстранты, передает телеканал Euronews.

"Мы – жители Мали, готовы защищать нашу страну даже если ради этого придется взяться за оружие. И будем сражаться за последней капли крови. Только нам одним известно, как мы тут живем, в бедности, нищете. Довольно, с нас хватит", - заявляют на публичном мероприятии не уточняя в битве с кем конкретно собираются проливать кровь. Ведь вся эта катавасия с госпереворотом как раз и произошла, что туареги пускали слишком много крови правительственным войскам.

Возможно, у президента страны прорезался голос, поскольку, как ожидается, уже сегодня в Бамако приедет группа лидеров западно-африканских государств.Такое решение было принято во вторник на чрезвычайном саммите Экономического сообщества стран западной Африки.

Тем временем туареги теснят армию, ослабленную переворотом, и все громче заявляют о сепаратистских намерениях создать на севере Мали свое государства. В последнее время туареги берут верх. Сейчас уже взяты несколько городов, в том числе Анефис, и две военные базы. В городе Менака туареги разместили даже свою администрацию. На базах захвачено вооружение, в том числе бронетехника. Гарнизоны или отступили, или взяты в плен.