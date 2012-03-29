Италия конфисковала активы семьи лидера Джамахерии Каддафи на €1 млрд

В Риме сотрудникам налоговой полиции удалось обнаружить и конфисковала итальянские активы семейства Каддафи. Активы включают доли в банке UniCredit, нефтегазовом гиганте Eni, оборонной корпорации Finmeccanica.

Речь идет о доле в 1,256% в крупнейшем итальянском банке UniCredit , что соответствует 611 миллион евро, 2% в Finmeccanica и 1,5% капитала футбольного клуба Juventus.

Кроме того, семейству убитого в октябре 2011 года ливийского лидера, принадлежали 0,58% в энергетическом концерне ENI, что соответствует 410 млн евро, а также 0,33% в компаниях концерна Fiat. Держателями акционерных пакетов были два суверенных ливийских фонда — Управление по инвестициям Ливии и Ливийская арабская компания зарубежных инвестиций, полностью контролировавшиеся Каддафи.

Кроме того, на территории Италии конфисковано недвижимое имущество, принадлежавшее экс-лидеру Джамахирии, его сыну Сейфу аль-Исламу и экс-главе спецслужб Ливии Абдулле ас-Сенусси, на общую сумму в 1,1 миллиарда евро. Арест наложен также на их счета в местных банках.

"АН" писали, что ордер на арест имущества клана Каддафи был выдан Международным уголовным судом в Гааге в минувшем году.

По данным европейских СМИ, в Италии находится только часть зарубежных активов семьи Каддафи. Их общая стоимость оценивается как минимум в $32 млрд. Значительная часть этих денег находится в Евросоюзе.