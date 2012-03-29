Верховный суд США готовит подножку Бараку Обаме

В Верховном суде США завершились самые продолжительные в новейшей истории слушания: на кону реформа здравоохранения и политическая судьба ее инициатора – Барака Обамы. Окончательный вердикт будет вынесен в июне.

Конгресс США реформу одобрил, однако национальная федерация независимого бизнеса и 26 штатов требуют закон отменить: обязывать власти платить за медицинскую страховку 17 миллионов бедняков – неконституционно, говорится в иске в ВС США.

Если реформу признают незаконной, Барак Обама лишится внутриполитического козыря в борьбе за второй президентский срок.

Ключевой момент реформы – к 2014 году обязать всех платежеспособных американцев приобрести медицинскую страховку, тем, кто ослушается, грозит штраф. Одновременно стоимость полисов предполагается снизить, а это задевает интересы страховых компании, производителей лекарств, оборудования и больниц.

Мнения американцев разделились: на улицах Вашингтона в эти дни звучат диаметрально противоположные лозунги.

"Этот закон защищает пациентов от вопиющих методов работы в индустрии медицинского страхования, где все перекладывается на плечи больных. Этот закон будет стоять на страже прав потребителей," – говорит сторонница реформы Холли Долан, передает телеканал Euronews.

"Из девяти судей пятеро – республиканцы, и все они, похоже, склоняются к тому, чтобы отменить закон. А по правилам Верховного Суда, все что нужно в таких случаях – простое большинство," – говорит противник реформы адвокат Поль Маменар.