Израиль: письма к Богу из Стены Плача предают земле

В Иерусалиме, как принято перед праздником Песах, из Стены Плача убирают письменные обращения к Всевышнему, которые оставляют верующие. Служащие, занятые на уборке записок, обязуются не открывать и не читать послания.

Считается, что написанные в такой записке пожелания или просьбы, скорее всего, исполнятся.

Стену Плача очищают от записок дважды в год – перед Песахом, который в этом году празднуют с вечера 6 апреля до вечера 13 апреля, и перед наступлением Нового года по еврейскому календарю, напоминает портал Новости Израиля.

Записки верующих и туристов собирают и хоронят в земле, читая при этом молитвы.



