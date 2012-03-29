В США капитану экипажа самолёта, пугавшего бомбой пассажиров, грозит 20 лет

В США командир экипажа авиакомпании JetBlue Клейтон Осбон, из-за буйного поведения которого самолет со 135 пассажирами на борту совершил во вторник экстренную посадку в Техасе, предстанет перед судом.

В среду прокуратура штата Техас выдвинула против него официальные обвинения в попытках помешать экипажу авиалайнера управлять самолетом, передает Би-Би-Си. В США это является уголовным преступлением, по которому обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения.

"АН" писали, что сразу после взлета в Нью-Йорке командир экипажа 49-летний Осбон начал произносить странные фразы: "Все это не имеет значения", "Мы не летим в Лас-Вегас", "Нам всем необходим глоток веры". "Осбон повторял никак не связанные между собой числа, словно разные радиочастоты, а также говорил о грехах в Лас-Вегасе".

После нескольких часов полета он передал управление самолетом второму пилоту, а сам вышел в салон, где начал выкрикивать что-то бессвязное про Иран, Ирак, Израиль, бомбу на борту и требовать посадить самолет. Когда командир лайнера попытался вернуться в кабину пилотов, ее дверь оказалась заперта - его коллега принял решение заблокировать дверь, поскольку поведение Осбона было неадекватным.

Не добившись своего, он, по словам очевидцев, начал бегать по салону и кричать: "Ирак! "Аль-Каида"! Терроризм! Мы падаем! Молитесь!".

Один из пассажиров самолета успел запечатлеть этот припадок на камеру мобильного телефона и разместил видеозапись на интернет-сайте Youtube. На ней слышно, как потерявший рассудок капитан громко выкрикивает слово "бомба".

По громкой связи одна из стюардесс попросила пассажиров утихомирить неадекватно ведущего себя летчика, который мог представлять угрозу безопасности полета. Четверо мужчин, среди которых оказался отставной нью-йоркский полицейский, скрутили обезумевшего пилота.

Второй пилот благополучно посадил самолет в Амарильо в штате Техас, а командира незамедлительно отправили в больницу. К расследованию дела сразу подключилось ФБР. В ближайшие несколько дней Осбон будет проходить медицинское обследование, которое должно выявить причины его поведения.