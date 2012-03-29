В Японии сегодня впервые с 2010 года казнили троих человек

В Японии сегодня приведены в исполнение смертные приговоры - в разных тюрьмах страны были повешены трое заключенных. Смертная казнь в Японии не проводилась с лета 2010 года.

Их приговорили к смерти за тяжкие уголовные преступления, одного из казненных – за убийство пяти человек, передали японские СМИ. В настоящее время в Японии смертной казни ожидают 132 приговоренных. Среди них – Сёко Асахара, лидер религиозной секты, организовавшей газовую атаку в токийском метро в 1995 году, передает Радио Свобода.

Япония и США – единственные из развитых демократических стран, где приводятся в исполнение смертные приговоры. В японском обществе сейчас идет дискуссия об отмене смертной казни.