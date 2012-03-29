Папа Римский: от эмбарго США пострадали простые кубинцы

Эмбарго против Острова свободы Папа Римский Бенедикт XVI осудил в ходе визита на Кубу на этой неделе. По мнению понтифика, от затянувшихся на полвека торговых ограничений сильнее всего пострадали простые люди.

"Пусть никто не чувствует себя обделенным в возможности получить свои основные свободы. Одно дело, когда человек в силу каких-то внутренних обстоятельств отказывается от поиска путей своей реализации, и совершенно другое, когда ограничительные экономические меры приходят от другого государства. Это несправедливое бремя для народа", - заявил глава Римской католической церкви, со ссылкой на Reuters передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что Бенедикт XVI встретился на Кубе с Фиделем Кастро в рамках своего латиноамериканского турне, прохидившего с 23 по 28 марта.

Напомним, эмбарго против Кубы было введено США в 1962г. в разгар холодной войны. По утверждению властей Кубы, из-за торговой блокады экономика страны с 2010 года потеряла $104 млрд. Вашингтон обещал пересмотреть вопрос о снятии санкций, однако, по оценкам экспертов, до этого еще далеко. Главную причину американская сторона видит в том, что правительство Кубы продолжает преследование диссидентов и не торопится с проведением демократических реформ.