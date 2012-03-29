Немецкая пара нашла письмо в бутылке, отправленное 30 лет назад

В районе поселка Землин, расположенного в немецкой федеральной земле Бранденбург, супружеская чета во время прогулки обнаружила в камышах озера Бецзе бутылку с запиской, которая была написана и отправлена ​​в августе 1981 года.

Карола и Олаф Ланге познакомились с текстом послания и обратились по адресу, указанному в записке.

Как выяснилось, автором записки в бутылке является теперь уже 42-летняя Хайке Лапсин из Вюнсдорфа. В 1981 году ей было 11 лет.

В коротком письме Хайке написала следующее: "Никогда не мучай животное ради забавы, потому что он чувствует боль, как и ты", - передает портал ТСН.

Далее на бумаге указано имя отправителя, адрес, дата и нарисован кораблик. Сейчас Лапсин не живет по тому адресу. Однако там живут ее родители, которые были рады пообщаться с супругами Ланге, которые нашли письмо.

Теперь немецкая пара, которая обнаружила письмо, собирается передать его в местный жилищный совет, где вскоре пройдет выставка, посвященная истории Вюнсдорфа. Хайке Лапсин собирается приехать в родные края, чтобы лично посмотреть на записку.