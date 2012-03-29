70 человек погибли в боестолкновениях на юге Ливии

В Ливии накануне в городе Себха, расположенном в пустыни в 600 км к югу от Триполи, по меньшей мере 70 человек погибли в результате межплеменных столкновений. Пресс-секретарь ливийского правительства сообщил, что еще 150 человек были ранены.

Правительство страны отправило в регион 1500 военнослужащих. Переговоры продолжаются.

Однако вожди местного племени тубу отказываются передавать властям человека, обвиняемого в убийстве члена соперничающего племени, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что 25 марта в Брюсселе экс-лидер объединенных сил ливийских повстанцев, экс-премьер страны Махмуд Джибриль заявил, что Запад после свержения Муаммара Каддафи бросил Ливию на произвол судьбы.

Напомним, в настоящее время происходит процесс дробления Ливии на обособленные районы, восточные кланы уже провозгласили автономию от Триполи.

В стране неоднократно вспыхивали бои между различными группировками бывших оппозиционеров. В феврале межплеменные столкновения в районе города Куфра на юго-востоке Ливии унесли жизни свыше 100 человек. В марте в районе Себха в стычках между племенами ауляд Сулеймана и тубу уже погибли более 120 человек.

Только 25 марта погиб 21 человек и свыше 70 пострадали.