К пожизненному за убийство двух британских туристов приговорен подросток

В США американский подросток приговорен к пожизненному заключению за убийство двух британских туристов во Флориде через несколько часов после того, как он был освобожден из-под ареста в связи со стрельбой, устроенной 7 апреля.

17-летний Шон Тайсон был признан виновным в убийстве 16 апреля прошлого года британцев Джеймса Купера и Джеймса Кузариса в Сарасоте, передает Би-Би-Си. Перед убийством подросток попытался ограбить туристов.