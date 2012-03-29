Команданте Кастро встретил второго в своей жизни Папу (ВИДЕО)

На Острове Свободы Папа Римский Бенедикт XVI провел мессу в Гаване, после которой встретился с Фиделем Кастро. Беседа понтифика и команданте продолжалась около часа, и Фидель Кастро сказал, что был очень рад этой встрече и ждал ее.

Бенедикт XVI встречается с Фиделем Кастро впервые, а он сам уже второй Папа Римский, с которым пообщался лидер кубинской революции. Встречей с Фиделем предстоятель Римской католической церкви Бенедикт XVI завершает свой трехдневный визит на Кубу.

Ранее состоялась встреча папы римского Бенедикта XVI с главой Госсовета и председателем Совета министров Раулем Кастро. Беседа понтифика с кубинским лидером, продлившаяся около часа, состоялась во вторник вечером в гаванском Дворце Революции. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, также состоялся традиционный обмен подарками.

АН" писали, что этот визит произошел через 14 лет после визита на остров Иоанна-Павла II, после чего на острове начался политический диалог между церковью и коммунистической властью. Тогда на Кубе были освобождены 130 политических заключенных и была открыта семинария.

Визит приурочен к четырехсотлетней годовщине открытия образа Пресвятой Девы Милосердной из Кобре, покровительницы острова. По преданию, образ Пресвятой Девы Милосердной был обнаружен в 1612 году тремя рыбаками.

Церковь на Кубе - крупнейший и второй по влиятельности социальный институт после коммунистического правительства.

Напомним, на Кубу Папа Римский прилетел из Мексике, где находился с двухдневным визитом с 24 марта, в честь чего мексиканские хакеры заблокировали католические сайты страны. Возможно, что им не понравилось то, что в преддверии визита Папа Римский осудил молодежную наркотическую субкультуру, которая, по мнению понтифика, разрушает молодое поколение Мексики.