В Батуми напоят чачей прямо из фонтана

Гостеприимные грузины решили угощать гостей черноморского города Батуми чачей прямо из фонтана. Фонтан начали строить на улице Гогебашвили на берегу Черного моря. Вместо воды в него будут подавать местную виноградную водку — чачу.

Правда чача будет литься только 10-15 минут в неделю, передает телеканал "Рустави-2". Власти Батуми предполагают, что новая достопримечательность города привлечёт дополнительных туристов.

Власти Грузии в последние годы вкладывают большие деньги в развитие туристической инфраструктуры, рассчитывая пополнять бюджет за счет туристов.