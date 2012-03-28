Над аварийной платформой Total в любой момент может произойти взрыв

Облако из нефтегазового конденсата над нефтедобывающей платформой Elgin французской компании Total в Северном море может взорваться в любой момент. Платформа расположена в 240 км от города Аберди.

В Северном море произошла самая крупная утечка газа за последние 10 лет. Остановить утечку пока не удаётся.

По словам экспертов, на то, чтобы перекрыть аварийную трубу, может потребоваться полгода. Всё это время газ будет вырываться в атмосферу. Масляное пятно у берегов Шотландии длиной в 25 километров, оказалось, – наименьшее зло. В воздухе страшнее. Сероводород и углекислый газ в самой опасной пропорции – хватит малейшей искры. Газ при этом не только горюч, но и очень токсичен. Всех рабочих эвакуировали, электричество отключили.

Гигантскую нефтедобывающую платформу — никто не контролирует. Представитель профсоюза французской компании Total Джейк Моллой сообщил, что платформа законсервирована. «Вероятность воспламенения нам кажется минимальной. Но стоит понимать, что мы имеем дело с необъяснимыми и неконтролируемыми процессами, потому сложно сказать, чем все закончится», — отметил он.

Сейчас к платформе невозможно подобраться. Вертолетам запрещено приближаться к платформе Total ближе чем на 5 с половиной километров.Бурильщики Total рассматривают все возможные варианты.

Дэвид Хейнсуорт, отвечающий в Total Exploration and Production UK за безопасность жизнедеятельности и окружающей среды, заявил, что для минимизации риска возгорания вся платформа полностью обесточена.«Конечно, риск пожара существует. Мы устранили возможные источники таких инцидентов - например, отключили электроэнергию, но такая возможность существует. Мы полагаем, что эта возможность очень маловероятна, но, как говорится, никогда не говори «никогда», - отметил сотрудник Total.