США объявили о прекращении поставок КНДР гуманитарной помощи

Власти США объявили о приостановлении оказания КНДР гуманитарной продовольственной помощи. Представитель Пентагона пояснил, что такое решение было принято в связи с нарушением обязательств, принятых Пхеньяном в военной и атомной сферах. Об этом в среду сообщает агентство Франс Пресс.

Выступая в среду в конгрессе, помощник министра обороны по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питер Лавой сообщил: "Мы вынуждены приостановить нашу продовольственную помощь Северной Корее". Питер Лавой пояснил, что это решение обусловлено планами Пхеньяна произвести в середине апреля запуск искусственного спутника "Кванмёнсон-3" ("Яркая звезда") с использованием ракеты-носителя "Ынха-3" ("Млечный путь").

По его словам, есть подозрения, что в действительности космическая программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет. В Госдепе США считают, что планируемый запуск подверг бы сомнению вероятность выполнения тех обязательств, которые КНДР на себя взяла. И если запуск все-таки состоится, то он сделает затруднительным выполнение любого соглашения о поставках продовольствия в эту страну.