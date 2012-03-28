Из джунглей Колумбии войска изгоняют призрак коммунизма

В Колумбии армия нанесла сокрушительный удар по партизанам-марксистам FARC. Тела 36 бойцов, убитых в ходе операции в среду, доставлены на военную базу Апиай недалеко от Висты Эрмосы вместе с оружием, которое осталось на поле боя.

Ранее ещё 33 повстанца были убиты в ходе военной операции во вторник, передает телеканал Euronews. FARC теряет последние силы, постепенно отступает в глубь джунглей, обещает прекратить практику похищения людей и освободить всех заложников в начале апреля.

Напомним, леворадикальная повстанческая группировка FARC была основана в 1964 г. как военное крыло компартии Колумбии, с этого момента началось вооруженное противостояние властям. Повстанцы ведут войну с правительством за построение "Новой Колумбии" и "общества социальной справедливости и равенства".

Бойцы FARC позиционируются как защитники бедных крестьян, а свою деятельность финансируют в основном за счёт выкупов, полученных за заложников.

В начале 2000-х вооруженные отряды FARC контролировали несколько регионов Колумбии, ещё осенью группировка контролировала до 20% колумбийской территории. В её составе множество детей и подростков, завербованных боевиками, а также некоторое количество фанатиков из Европы. США и Евросоюз внесли FARC в список террористических организаций.

В последнее время FARC теряет свою популярность даже среди бедняков, а многомиллиардная военная помощь США позволила колумбийским властям обезглавить движение, ликвидировав его лидеров и усилить давление на повстанцев.

"АН" писали, что в ноябре 2011 года правительственная армии уничтожили Алирио Рохас, начальника службы безопасности FARC через три месяца после того, как войска Колумбии убили предыдущего главу службы безопасности FARC главнокомандующего Альфонсо Кано.

Рохаса убили в г.Толима, который является показательным регионом для партизан. Здесь они в 1964 г. впервые начали борьбу против правительства.