Дмитрий Медведев стал почетным доктором философии (ВИДЕО)

Президент России Дмитрий Медведев, прибывший накануне в Индию для участия в саммите БРИКС, в среду получил степень почетного доктора философии индийского Университета Джавахарлала Неру в Дели.

Капил Сибал - министр развития людских ресурсов, связи и информационных технологий, выступая с приветственной речью, напомнил, что российский лидер прошел путь от преподавателя юридического факультета до президента. Он отметил Медведева не только как государственного деятеля, выступившего с новыми идеям для преобразования России, но и как человека, практикующего йогу.

Дмитрий Медведев появился в университетском зале в сопровождении ректора вуза, облаченный в белый шарф почетного гостя. После церемонии с российского президента сняли белый шарф гостя и облачили в желтый шарф, символизирующий университет. Главе государства был вручен почетный диплом доктора университета, а также памятный сувенир – бюст Джавахарлала Неру.

Российский президент, выражая признательность за присвоение звания, отметил, что университет пользуется авторитетом в мире как крупный образовательный, научный и исследовательский центр.

Он напомнил, что в апреле Россия и Индия отметят 65-летие установления дипотношений, выдающаяся роль в развитии которых принадлежит первому премьер-министру и национальному лидеру Индии Джавахарлалу Неру. Он также отметил, что отношения двух стран всегда были примером открытого партнерства и дружеских отношений, направленных на поддержание не только двусторонней, но и международной гармонии.

По его словам, Россия и Индия, входящие в число самых быстро развивающихся рынков и лидеров экономического роста, сотрудничают по самым разным направлениям, при решении непростых, кризисных ситуаций, которые возникают в региональном масштабе. Президент РФ напомнил, что в настоящее время между Россией и Индией действует комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций, в рамках которой реализуется около 120 проектов с участием 70 российских и свыше 50 индийских исследовательских институтов, передают Вести. ру.