Багдад впервые за 22 года принимает саммит ЛАГ. На повестке - Сирия

В Багдаде в среду открылся саммит Лиги арабских государств. Главная тема – план о прекращении насилия в Сирии, представленный спецпосланником ООН и ЛАГ Кофи Ананом. Ранее своим решением ЛАГ осудила действия правительства Ассада, приостановив участие Сирии в организации.

"АН" писали, что Кофи Аннан настаивает на том, что недопустимо устанавливать сроки для урегулирования конфликта в стране. А представители сирийской оппозиции в Стамбуле в среду приняли решение не поддерживать план спецпосланника ООН и ЛАГ, а продолжить борьбу против президента Асада.

Полного единства среди членов Лиги, собравшихся сегодня в Багдаде нет. Алжир, Египет и Ирак призывают к сдержанности, в то время как сунитские Саудовская Аравия и Катар настаивают на полной изоляции режима Ассада.

"Одобрение плана очень важно, однако его реализация гораздо более важный шаг, чем просто согласие с ним. Для Сириии – это последний шанс, предоставленный арабскими странами и международным сообществом", – говорит глава МИД Ирака Хошияр Зебари, передает телеканал Euronews.

Тем временем, только 20 марта в Ираке в результате серии взрывов погибли 22 человека и около сотни было ранено. Теракты были восприняты правительством как акция устрашения накануне проведения форума. В самой столице Ирака и на подступах к ней в связи с этим в среду предприняты особые меры безопасности.

Отметим, что встреча Лиги арабских государств проходит в Ираке, освобожденном США от диктатуры Саддама Хусейна впервые за последние 22 года и впервые крупное международное мероприятие проводится здесь после вывода из страны американских войск в конце 2011 года года.

Напомним, американцы наводили порядок в Ираке с 2004 года. 12 декабря 20011 года президент США Барак Обама заявил, что американские военные "покинут Ирак с гордо поднятой головой". А уже 22 декабря в Багдаде 65 человек погибли и более 165 были ранены в сезультате серии терактов. В феврале - только за один день 23 числа в серии терактов погибли 60 человек.

Что же касается Сирии, то в ней на 7 мая намечено проведение выборов в парламент республики по новой конституции. На референдуме 26 февраля за Основной Закон страны проголосовало более 89% жителей страны.

В последние месяцы протесты оппозиции в Сирии, начавшиеся еще год назад, переросли в вооруженную борьбу против властей, подпитываемую извне.

9 марта руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.

10 марта МИД РФ согласовал с ЛАГ план по урегулированию ситуации в Сирии. Вооруженного вторжения он не предусматривает.

Из Сирии практически ежедневно поступают сообщения о гибели людей, как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв в стране превысило 7,5 тысячи человек.