Радиация на АЭС "Фукусима" в 10 раз превышает смертельную дозу
28 марта 2012, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии уровень радиации в одном из заглушенных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" оказался значительно выше, чем предполагали эксперты. По данным токийской энергетической компании, радиация в реакторе превышает смертельную дозу в десять раз.
Специалистам компании, построившей АЭС "Фукусима-1" и отвечающей за ее эксплуатацию, удалось во второй раз за последний год опустить в реактор зонд, передает Би-Би-Си.
Установлено, что помимо высокого уровня радиации, в реакторе не хватает воды, которую туда закачивают для охлаждения системы.
Напомним, повреждения на японской АЭС произошли после мощного землетрясения и разрушительного цунами 11 марта 2011 года.