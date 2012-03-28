В Японии уровень радиации в одном из заглушенных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" оказался значительно выше, чем предполагали эксперты. По данным токийской энергетической компании, радиация в реакторе превышает смертельную дозу в десять раз.

Специалистам компании, построившей АЭС "Фукусима-1" и отвечающей за ее эксплуатацию, удалось во второй раз за последний год опустить в реактор зонд, передает Би-Би-Си.

Установлено, что помимо высокого уровня радиации, в реакторе не хватает воды, которую туда закачивают для охлаждения системы.

Напомним, повреждения на японской АЭС произошли после мощного землетрясения и разрушительного цунами 11 марта 2011 года.