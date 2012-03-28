В президентской гонке во Франции могут поменяться лидеры?

«Я могу оперередить Олланда, - заявил в поезде перед представителями прессы возвращаясь из Лиля, Жан-Люк Меленшон. Месяц назад никто об этом не думал».

В Лиле, после паузы в избирательной кампании, связанной с делом «тулузского стрелка», Жан-Люк Меленшон вновь, следом за массовым парижским митингом 18 марта на площади Бастилии смог собрать несколько тысяч человек.



"Река вышла из берегов и что бы ни случилось, она не вернется в них в ближайшее время", - заявил кандидат от Левого фронта перед раскинувшимся морем из красных флагов.

На митинге собрались по разным оценкам от 15000 до 23000 человек. После рекордного для предвыборной кампании митинга на площади Бастилии, собравшего около 120 тысяч ( митинг Николя Саркози - около 80 тыс. - авт.) Жан-Люк Меленшон продолжил набирать очки и в соцопросах и уже вплотную приблизился к Марин Ле Пэн, котороую в этой предвыборной кампании г-н Меленшон определиил как принципиального соперника. «Борьба, которая меня возбуждает - это выбить Национальный фронт со сцены», - несколько раз повторил бывший министр правительства Леонеля Жоспена перед представителями прессы. «Если я буду впереди неё, мы станем первой страной Европы, которая не попятилась к ультраправым».









