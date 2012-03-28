Оппозиция в Сирии планирует новое правительство

Оппозиция в Сирии не рассматривает мирный план Кофи Аннана в качестве окончательного решения и готовится к дальнейшей борьбе против президента страны Башада Асада.

После двухдневной конференции в Стамбуле, расколотой сирийской оппозиции удалось заключить минимальный консенсус в отношении будущих действий, после ухода Асада. Оппозиция подчеркнула, что поддерживает дезертиров Свободной сирийской армии и призывает к созданию безопасной военной зоны.

В соглашении, которое, однако, не поддержали некоторые курдские и другие группы, заявлено, что сразу после ожидаемого падения режима Асада будет сформировано временное правительство, которое должно будет подготовить выборы в Учредительное собрание.

В новой Сирии не должно быть дискриминации религиозных или этнических меньшинств, говорится в соглашении, которое зачитал Джордж Сабра, представитель Сирийского национального совета. Еще одной задачей государства является «освобождение территории Голанских высот (оккупированной Израилем) правовыми методами».

План мирного урегулирования, предложенный специальным посланником ООН и ЛАГ Кофи Аннаном, участники конференции на итоговой пресс-конференции не обсуждали.

Отвечая на вопрос журналиста, один из организаторов конференции заявил: «По-прошлому опыту, который у нас был с этим режимом, мы не верим, что этот план можно реализовать. Получится, как в прошлый раз, когда Лига арабских государств одобрила мирный план, но после этого количество массовых убийств только увеличилось».

