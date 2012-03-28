На границах Евросоюза введут автоматическую систему контроля

Автоматическую систему паспортного контроля планирует ввести на своих границах Евросоюз, сообщил глава генерального директората внутренних дел Европейской комиссии Стефано Мансервизи.



Человек, имеющий право на пересечение границы, просто прикладывает биометрический паспорт к считывающему устройству пограничного турникета и проходит, как в метро.

Как говорит Мансервизи, эта система будет называться Registered Traveler ("Зарегистрированный пассажир") и станет частью более широкой инициативы Smart Border ("Умная граница").

Что касается перспектив дальнейшего облегчения визового режима с Россией, он рассказал, что в мае это будет обсуждаться на его встрече с послом по особым поручениям МИД РФ Анваром Азимовым, сообщает «Интерфакс». "С Россией у нас пока стадия совместных шагов, после завершения которой могут быть начаты переговоры о безвизовом режиме", - отметил Мансервизи.



