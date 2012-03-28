Представителям ПАСЕ отказали во встрече с Юлией Тимошенко

Пенитенциарная служба Украины отказала содокладчикам Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Мариэтте де Пурбе-Лундин и Маилис Репс во встрече с экс-премьером Юлией Тимошенко.



Об этом евродепутаты сообщили сегодня во время встречи с председателем украинского парламента Владимиром Литвином. "Мы обеспокоены отказом представителей пенитенциарной системы в организации посещения Тимошенко", - сказали представители ПАСЕ.

Литвин сообщил содокладчикам, что обратился в правительство Украины с просьбой направить текст решения Европейского суда по правам человека по поводу лечения Тимошенко. "Решение этого суда подлежит исполнению", - добавил спикер.

Он также отметил, что парламент работает над исполнением последней резолюции ассамблеи относительно функционирования демократических институтов на Украине. 10 апреля парламент приступит к рассмотрению Уголовно-процессуального кодекса во втором чтении. "С принятием проекта Уголовно-процессуального кодекса Украина сделала серьезное продвижение к реформированию судебной системы. Вместе с тем, важно принять законы о прокуратуре и адвокатуре", - сказала, в частности, Репс.

Коснувшись темы предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в конце октября, Литвин сказал: "Украина заинтересована в обеспечении открытого и демократического характера процессов подготовки и проведения голосования в соответствии с международными стандартами", сообщает ИТАР-ТАСС. Он сообщил, что направил приглашение европейским и международным институтам принять участие в мониторинге за ходом парламентских выборов на Украине.



