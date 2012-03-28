В Париже завершил свою работу интернациональный салон «Фармагора», - представляющий новинки в области фармацевтики и косметики. Ведущие кампании, производители известных марок, представляли свою продукцию, предназначенную для распространения через сеть аптек, подробнее тут.

Настоящим открытием текущего года стало появление нового крема производства кампании «Nuxe», ставшего реально пограничной продукцией между медицинскими и косметическими кремами. Новый крем, сначала восстанавливающий кожу на уровне ДНК, а затем осуществляющий традиционные косметические функции, предназначен для клиентов, подверженных болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Коммерциализация крема на экспорт предполагается, начиная с мая 2012 года. Поэтому России придется подождать.

Чуть ранее, но в области традиционных кремов, в российскую сеть поступит крем от Виши. В этот раз кампании удалось объединить 5 основополагающих компонентов успеха крема. Отсюда и название - «Idéalia».

Любопытной новинкой салона стало предложенние американских производителей салфеток от пота, устраняющих запах в среднем на 5 суток. В отличие от предыдущих стредств борьбы с потом, в различных дозах допускающих присутствие солей алюминия, вызывающих много вопросов по поводу своей канцерогенности, это средство базируется исключительно на натуральных ингридиентах. Как подчеркивают его авторы, задача заключается не в том, чтобы устранить пот, а в том, чтобы нейтрализовать его запах.

Новинкой от производителей всевозможных тестов, позволяющих сегодня самим диагностировать в случае определенных симптомов диабет, аллергию, проблему с щитовидкой и др., стал также прибор, позволяющий определять индивидуальную дозу приема того или иного препарата для лечения, необходимую каждому конкретному пациенту на основе моментального анализа крови. Пока прибор предполагается к продаже специалистам в области медицины и аптекам. Впрочем, ограничение связано лишь с высокой стоимостью прибора, ориентировочно около 500 евро. При желании частных лиц конролировать отсутствие передозировки лекарств самостоятельно, у производителей никаких противопоказаний для продаж препарата частникам - нет.

Новые препараты представили и производители традиционного сингапурского бальзама «Тигр». Во Франции с этой продукцией ясность появилась лишь 6 лет назад. До этого момента продукция функционировала спонтанно и проверить ее происхождение, как и состав, было нелегко. С того момента, когда процесс был поставлен под контроль, его производители смогли поработать и над формами продукта. На сегодня, помимо масла и бальзама, обезболивающих либо холодом, либо, напротив, теплом, производители выпустили модернизированный вариант пластыря, позволяющий использовать его даже во время сна.

Еще одним невероятным открытием стала «новинка», возраст которой более 5000 лет. Использовавшийся во времена фараонов, магнитный браслет наконец добрался и до Франции. Основанный на взаимодействии заряженного ионами каучука и магнита браслет способствует решению таких проблем, как тендинит, нормализует сон, снижает боли при артрозе, укрепляет иммунитет и способствует разжижению крови. Впрочем, сам автор пока не рекомендует покупать подобную продукцию в интернете. Быть уверенным, что Вы приобрели каучук, заряженный ионами, а не простую резину - невозможно. Со своей стороны, автор продукции дает пожизненную гарантию.