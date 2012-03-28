В Израиле во вторник, 27 марта, в 22:00 завершилось голосование на выборах председателя партии "Кадима". Члены главной оппозиционной партии должны были сделать выбор между кандидатурами Ципи Ливни и Шауля Мофаза.

Явка избирателей была довольно низкой. В праймериз приняли участие примерно 41% членов партии, насчитывающей 96 тысяч человек. На состоявшихся относительно недавно выборах лидера партии "Авода" явка была значительно больше, отмечает портал Новости Израиля.

Согласно результатам праймериз, новым председателем партии "Кадима" стал председатель парламентского комитета по внешней политике и обороне Шауль Мофаз, в 2002-2005 гг. занимавший пост министра обороны Израиля, одержавший сокрушительную победу над главой МИД Израиля Ципи Ливни. Мофаз набрал 61,7% голосов избирателей, в пользу Ливни высказались 37,2% голосовавших.

Шауль Мофаз выступил с победной речью в штабе "Кадимы" в Петах-Тикве. Он поблагодарил поддержавших его членов партии и избирательную комиссию. В своей речи он также обратился к Ципи Ливни с призывом не покидать партию.

Ливни, узнав результаты, поздравила своего соперника по телефону. Своим сторонникам она сказала, что "выборы есть выборы, и результат есть результат", но отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на позднюю ночь.

Еще до окончания голосования Мофаз, выступая перед своими сторонниками, пообещал, что "уже через день после своей победы начнет работу над формированием следующего правительства Израиля". Ранее он неоднократно заявлял, что на предстоящих в марте будущего года парламентских выборах намерен привести "Кадиму" к победе, что даст ей право сформировать правящую коалицию.

Как ожидается, Мофаз выступит с победной речью в ближайшее время. Очевидно, что ему предстоит серьезная работа по восстановлению позиций "Кадимы".

Напомним, "Кадима" (в переводе с иврита "вперед") - созданная в 2005 году Ариэлем Шароном оппозиционная парламентская партия Израил партия правого толка.

На выборах 2008 года партия получила 29 мандатов в 120-местном кнессете, тогда как сейчас, по опросам, "Кадиме" под руководством Мофаза израильские избиратели готовы отдать только 12 депутатских мест. Это проигрышный показатель по сравнению не только с правящей партией "Ликудом", но и с другими крупными конкурентами, прежде всего, партией "Наш дом - Израиль" и, возможно, с обновленной партией "Авода".

"Ликуд" (в переводе с иврита - "консолидация") — правящая на сегоднящний день правоцентристская, национал-консервативная политическая партия Израиля. Корни движения "Ликуд" уходят в сионизм-ревизионизм, главным идеологом которого являлся Зеэв Жаботинский.

"Наш дом Израиль" (НДИ) — политическая национально-патриотическая партия Израиля праволиберальной направленности была образована в январе 1999 года.

Партия "Авода́" (полное наименование Израильская партия труд) — левоцентристская израильская политическая партия, образованная в 1968 году. Является социал-демократической и сионистской партией, в плане экономического развития придерживаются теории "Третьего пути". "Авода" входит в состав Социнтерна.



