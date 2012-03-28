Школы и вузы не работают в Британии: все преподаватели идут на демонстрацию

В центре Лондона у здания минобразования в среду преподаватели британских школ и вузов проводят демонстрацию против пенсионной реформы. На будущей неделе произойдет первое повышение пенсионных отчислений в сфере образования.

Пенсионная реформа предусматривает повышение возраста выхода служащих на заслуженный отдых с 60 до 66 лет, увеличение пенсионных взносов, а также изменение системы начисления пенсий, в результате чего их размер уменьшится.

По прогнозам организовавших забастовку профсоюзов, школы и университеты в Великобритании в среду работать не будут, передает ИТАР-ТАСС. В среду в разных городах Великобритании против реформы будут также проходить манифестации сотрудников государственной системы здравоохранения и других работников госсектора.

Британское правительство заявляет, что из-за старения населения пенсионная система должна быть реформирована, чтобы избежать краха. Британцы живут дольше и чтобы гарантировать себе обеспеченную старость, они должны платить больше взносов. Так, по данным правительства, выплаты преподавателям-пенсионерам, которые в 2006 году составили пять миллиардов фунтов, к 2016 году возрастут до десяти миллиардов фунтов.

Профсоюзы заявляют, что истинная цель реформы — сокращение дефицита государственного бюджета за счет уменьшения бюджетных дотаций пенсионной системы. Они считают, что повышение пенсионных взносов является скрытым налогом и подозревают власти в стремлении переложить на служащих затраты по выводу страны из экономического кризиса.

Британские СМИ приводят подсчеты профсоюзных экспертов о размере потерь работников от реформы. Так, для директора начальной школы (весьма высокооплачиваемая должность в Британии), пенсионные взносы, составляющие на данный момент около трех с половиной тысяч фунтов в год, увеличатся на две тысячи фунтов. В то же время размер будущей пенсии сократится на четыре тысячи фунтов в год.