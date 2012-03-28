Клинтон высоко оценила способности Асада к компромиссу и вранью

Судить об искренности президента Сирии нужно только по его делам, а не словам, заявила в среду госсекретарь США Хиллари Клинтон по поводу согласия Асада принять план спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана по урегулированию ситуации.

"Учитывая прошлое Б. Асада и его умение находить компромиссы и не выполнять свои обещания, его стремление к миру должно быть подкреплено реальными шагами. Мы будем судить об искренности и серьезности намерений Б. Асада по его действиям, а не словам", - заявила Клинтон, выступая в Вашингтоне, со ссылкой на Associated Press передает РБК.

Госсекретарь США также призвала сирийского лидера выполнить все пункты плана Кофи Аннана.

"АН" писали, что кортеж президента Сирии Башара Асада во вторник, 27 марта, попал под обстрел неизвестной группировки в Хомсе.

Напомним, специальный представитель ООН и ЛАГ Кофи Аннан заявил во вторник, что Башар Асад принял предложенную программу из шести пунктов по прекращению огня.

Инициатива спецпосланника ООН предусматривает немедленное прекращение огня, беспрепятственный допуск сотрудников международных гуманитарных организаций, освобождение политических заключенных, допуск представителей международных средств массовой информации и начало реального политического диалога. План не предусматривает немедленного отстранения Башара Асада от власти.

Ранее посол США в Сирии Роберт Форд скептически оценил содержание этого письма.

В свою очередь, Кофи Аннан видит в этом шаге сирийских властей серьезный шаг вперед, который "может принести конец насилию и кровопролитию, а также оказать помощь пострадавшим и создать благоприятные условия для политического диалога, который будет учитывать законные чаяния сирийского народа".

Ранее президент России Дмитрий Медведев отметил, что миссия К. Аннана может стать для Сирии "последним шансом избежать затяжной и кровопролитной гражданской войны". Он заверил, что Аннану будет оказываться всяческая помощь "на любом уровне по самым разным направлениям, в той части, конечно, в которой Россия способна такую поддержку оказать", и выразил надежду, что эта работа закончится позитивным результатом.

21 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, выражающее "полнейшую поддержку" предложениям, выдвинутым спецпосланником по урегулированию ситуации в Сирии.

По данным ООН, за время массовых беспорядков в Сирии, которые длятся уже больше года, в стране погибли уже более девяти тысяч мирных граждан.